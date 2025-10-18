Treviglio, motociclista 24enne in gravi condizioni dopo lo scontro con un’auto

Un 24enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: gravi le ferite riportate nello scontro con un’auto mentre era in sella alla sua moto, una Ducati.

A Treviglio

L’incidente a Treviglio, sulla statale 11, poco prima di mezzogiorno di sabato 18 ottobre: il giovane viaggiava verso il centro di Treviglio quando si è scontrato con una Peugeot condotta da un 71enne, che secondo le prime ricostruzioni si stava immettendo sulla statale da via don Minzoni, in direzione Caravaggio. L’impatto, sulla fiancata dell’auto, è stato violento. Sul posto un’automedica e un’ambulanza, con i vigili del fuoco. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica.