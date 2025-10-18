Burger button
Cronaca / Pianura
Sabato 18 Ottobre 2025

Treviglio, motociclista 24enne in gravi condizioni dopo lo scontro con un’auto

L’INCIDENTE. Poco prima di mezzogiorno di sabato 18 ottobre, lungo la statale 11.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Treviglio

Un 24enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: gravi le ferite riportate nello scontro con un’auto mentre era in sella alla sua moto, una Ducati.

A Treviglio

L’incidente a Treviglio, sulla statale 11, poco prima di mezzogiorno di sabato 18 ottobre: il giovane viaggiava verso il centro di Treviglio quando si è scontrato con una Peugeot condotta da un 71enne, che secondo le prime ricostruzioni si stava immettendo sulla statale da via don Minzoni, in direzione Caravaggio. L’impatto, sulla fiancata dell’auto, è stato violento. Sul posto un’automedica e un’ambulanza, con i vigili del fuoco. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Bergamo
Caravaggio
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Ospedale Papa Giovanni XXIII