Treviglio, rubano merce e la nascondono nel passeggino col figlio di un anno

Dopo un primo momento di tensione, durante il quale la donna avrebbe utilizzato il passeggino per cercare di forzare il fermo, i militari hanno proceduto all’arresto dei due, rinvenendo vari prodotti occultati nel passeggino in cui c’era anche il loro figlio, di poco più di un anno di età. Il valore della merce sottratta è risultato essere di poco inferiore ai 70 euro. Ieri i due sono stati condotti a processo per direttissima in tribunale a Bergamo. L’uomo è di origine marocchina e residente a Senigallia. La donna, italiana, è residente a Caravaggio. Entrambi sono imputati di concorso in tentata rapina impropria, a causa dell’elemento di violenza legato al colpo dato con la ruota del passeggino a un militare. Inoltre, la donna è stata accusata anche di resistenza a pubblico ufficiale: avrebbe insultato e minacciato i militari, riprendendoli anche con il telefonino. Il giudice, convalidato l’arresto, ha disposto per entrambi l’obbligo di presentazione quotidiana ai carabinieri di Treviglio. Udienza rinviata al 20 gennaio.