Treviglio, sequestrata discarica abusiva. Da gennaio 32 sanzioni per i rifiuti

Indagini in corso

Gli agenti del neocostituito nucleo di Sicurezza ambientale anagrafico e investigativo hanno avviato gli accertamenti per risalire all’autore dell’abbandono, avvenuto accanto all’ingresso di una grossa villa da tempo disabitata e abbandonata e ora in vendita all’asta. Dalle parti del comando della Locale trapela ottimismo: l’abbandono dei rifiuti – probabilmente effettuato con un camion, visto l’ingente quantitativo – sarebbe avvenuto nella giornata di venerdì scorso: al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della città e i transiti di alcune tipologie di veicoli, ma anche l’analisi degli stessi rifiuti, aspetto per il quale sono specializzati gli agenti del nuovo nucleo.

L’indagine è di natura penale – come previsto dallo scorso ottobre dall’inasprimento delle leggi sull’abbandono dei rifiuti – e il titolare dell’impresa responsabile dell’abbandono – con sede in un paese dell’Hinterland di Treviglio – rischia, oltre a dover rispondere penalmente di quanto fatto, anche una multa fino a diecimila euro.

Le sanzioni

Ai 32 sanzionati è stata comminata una sanzione amministrativa di 200 euro oltre a 250 per l’intervento straordinario di pulizia: sono stati contestati l’abbandono dei rifiuti e il mancato rispetto degli orari previsti dalla raccolta differenziata. Un’attività svolta in collaborazione con il personale di «Geco», la società incaricata di svolgere la raccolta porta a porta dei rifiuti a Treviglio. Emblematica una recente indagine seguita al ritrovamento di un televisore abbandonato in via Fissi, nella campagna a sud della città. Tramite un’etichetta gli agenti e i tecnici sono risaliti a una donna di Fara d’Adda: alla fine è emerso che il figlio, comprata la nuova tv, si era così sbarazzato di quella vecchia. «È vero, ho sbagliato», ha poi ammesso. E ha pagato la multa.