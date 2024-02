Treviglio, spaccata con il tombino in un bar

Utilizzando un tombino hanno colpito e abbattuto il vetro inferiore di una delle due porte d’ingresso del bar «Petit cafè» di Treviglio, creandosi poi il varco attraverso il quale sono entrati per portarsi via 250 euro circa presi dal registratore di cassa e da un portamonete. Due i malfattori, poi fuggiti, entrati in azione alle 22,30 di giovedì nel locale di viale del Partigiano. A udire i colpi inferti al vetro è stato un residente del condominio al cui pianterreno c’è il bar: l’uomo ha chiamato la Centrale operativa del 112, che ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Treviglio.