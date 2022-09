Treviglio, dal 23 al 25 settembre un weekend fra street food e «Sbarazzo»

L’iniziativa è organizzata da Confesercenti Bergamo in collaborazione con: Comune di Treviglio, Distretto del Commercio, Associazione Commercianti Artigiani e Professionisti Trevigliesi, associazione Noter de Berghem ed Enercom. Con il contributo di Regione Lombardia e inLombardia. Per questo atteso ritorno, dopo cinque edizioni di successo, il format dello Street Food Festival si rinnova sotto l’insegna de «La Carovana dei sapori» proponendo più di 15 cucine a cielo aperto con piatti e ingredienti per tutti i gusti: birra artigianale, prodotti tipici siciliani, arrosticini abruzzesi, la classica polenta taragna bergamasca, gnocco fritto e salumi, hamburger, i sapori speziati della pyta greca, quelli intensi della cucina messicana, la paella spagnola, la scoperta della cucina umbra, sciatt e pizzoccheri dalla Valtellina e la novità, tutta olandese, degli inconfondibili waffle.