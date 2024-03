Ubriaco aggredisce passeggero sul treno, denunciato 33enne a Romano

L’aggressore palesemente ubriaco non aveva gradito la richiesta dell’aggredito di smetterla di gridare e di abbassare il tono della voce. Dalle parole il pachistano è passato ai fatti con le mani . Il capotreno ha allertato la centrale operativa della Polizia locale a Romano, prassi oramai consolidata sulla linea Milano-Brescia da parte del personale a bordo dei treni per segnalare situazioni spiacevoli. Gli agenti hanno atteso il convoglio nella stazione di Romano.

Una volta a bordo, l’aggressore è stato identificato e denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio e lesioni. Gli è stata contestata anche una multa di 325 euro per i 29 minuti di ritardo maturati dal treno a Romano a seguito della richiesta d’intervento della Polizia locale da parte del capotreno. Il treno da Romano per Verona è ripartito dopo le 18.30. Il convoglio dove si è verificata l’aggressione è uno dei più frequentati della linea Milano-Brescia-Verona in circolazione nell’orario di maggiore traffico pendolare.