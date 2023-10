Ubriaco in auto investe una donna e scappa: rintracciato grazie ai testimoni

Una donna è stata investita da un’auto guidata da un uomo ubriaco di 55 anni che poi si è dileguato. È successo a Cologno al Serio in via Circonvallazione. L’episodio è stato segnalato da un testimone che ha chiamato il 112.

Sul posto sono giunti i carabinieri e i mezzi del 118 che hanno soccorso la vittima, una donna di 60 anni del paese, che è stata ferita ma fortunatamente in modo non grave. L’ambulanza l’ha trasportata in ospedale in codice verde.

La ricostruzione effettuata grazie ai testimoni

L’uomo che ha allertato i soccorsi ha poi atteso l’arrivo dei militari per fornire la sua versione dei fatti. Un’auto zigzagava pericolosamente sulla carreggiata quando ha investito la donna che camminava sul bordo della strada. L’uomo al volante dell’auto non si è fermato ed è fuggito senza prestare soccorso.

L’operatore della Centrale Operativa dei carabinieri, informato dell’accaduto, ha diramato gli estremi per le ricerche del veicolo in fuga e dopo pochi minuti, grazie alla segnalazione di un altro cittadino, è stata ritrovata l’autovettura abbandonata a lato della strada, non molto distante dal luogo dell’investimento. Il veicolo era danneggiato perché aveva urtato contro un muro dopo la fuga, ma dell’autista non c’era traccia.

I carabinieri lo hanno ritrovato dopo aver verificato l’intestazione dell’auto: si tratta di un 55enne del paese. Dopo averlo cercato invano a casa, i militari lo hanno trovato con un amico nel luogo dove aveva abbandonato l’auto, forse nell’intento di recuperarla. A quel punto è stato fermato e sottoposto al test dell’etilometro: risultato positivo, con un valore ben oltre il limite consentito dalla legge.

I provvedimenti inflitti all’investitore