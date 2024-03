Uccide la compagna a coltellate a Cologno: arrestato. La sindaca: «Questo dolore sia tempo di riflessione e reazione» - Foto e video

Un nuovo caso di femminicidio in Bergamasca. Una donna di origini nigeriane di 49 anni è stata uccisa dal compagno di 45 anni (non erano sposati come invece scritto precedentemente, ndr) , a Cologno al Serio, in via Donizetti, all’interno di una casa cortile. È successo nel primo pomeriggio di venerdì 28 marzo, intorno alle 14.30.

Il cortile della palazzina

L’uomo, di nazionalità nigeriana come la donna, l’ha accoltellata con un coltello da cucina, ferendola mortalmente: numerosi i colpi inferti.



Ancora non si conoscono i motivi del terribile gesto, pare che i due stessero litigando per problemi legati all’affitto della casa: al momento della tragedia i due erano da soli nell’appartamento, un monolocale all’ultimo piano della palazzina. Vani i soccorsi, è probabile che a chiamarli siano stati i vicini. La donna è morta a causa delle ferite inferte dal marito, che pare avesse problemi di natura psichica: l’uomo è stato arrestato poco dopo dai carabinieri di Treviglio. Sul posto è arrivata anche la Scientifica dei Carabinieri e la polizia locale.

La Scientifica in azione

(Foto di Cesni) L’ingresso dell’appartamento sotto sequestro

(Foto di Cesni)

I carabinieri stanno indagando specificatamente sul movente del delitto, avvenuto al culmine di una lite scoppiata dopo pranzo. La coppia pare abitasse lì da quattro anni, senza figli. L’arrestato è stato condotto in carcere con l’accusa di omicidio volontario. Diversi i vicini che sono stati ascoltati dalle forze dell’ordine. Uno di questi ha raccontato di aver visto la donna piangere, martedì mattina.

La sindaca: «Ogni giorno deve continuare a essere il tempo della reazione»

Sul terribile fatto di cronaca è intervenuta la sindaca di Cologno, Chiara Drago: «Non sono tragedie, non sono drammi della gelosia, non sono liti finite male, non sono inevitabili esiti dell’imperante disagio psichico che si fatica a leggere e ad affrontare nella nostra società - ha scritto su Fb -. Sono femminicidi: ogni giorno accadono nel nostro paese, esiste un bollettino di guerra, annotiamo i nomi per non dimenticarle, ricordiamo le nostre sorelle, amiche, conoscenti, compaesane, non senza un sospiro per essere ancora vive, non senza il senso di colpa per essere ancora vive. Oggi è successo nuovamente anche a Cologno al Serio, nella nostra comunità».