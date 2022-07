Ultimo weekend per la Festa in Rocca: gran finale del 40°, ecco il programma

Ultimo weekend, sabato 16 e domenica 17 luglio, per la 40 a Festa in Rocca di Urgnano, promossa da Associazione Promo Urgnano coi patrocini di Comune, Provincia e Regione, e incentrata sul tema «Colleoni, il grande condottiero». Per due giorni, all’interno del fossato medievale, resterà allestito un accampamento militare medievale curato dal gruppo storico «Corte XIII secolo Historiae et Militia». I visitatori potranno così scendere e visitare questo piccolo «villaggio» all’ombra della rocca viscontea, ma anche il dormitorio allestito nella sala d’Armi, assistendo alla vita quotidiana di un gruppo di armigeri che lavorerà, cucinerà, bivaccherà, giocherà e si esibirà in dimostrazioni di battaglie, esattamente come accadeva nel medioevo. Le visite, gratuite, sono aperte sabato dalle 16 alle 23 e domenica dalle 10 alle 18.