«Una fiaccolata per ricordare Morgan». Mercoledì un corteo a Brembate Sopra

La fiaccolata è stata organizzata con partenza in via Palestro, a Brembate Sopra (e non Caravaggio come comunicato precedentemente, ndr). Un modo per ricordare Morgan Algeri, l’uomo di 38 anni di Brembate Sopra deceduto sabato sera dopo essere finito nelle gelide e profonde acque del lago di Como nella sua auto insieme a una donna di 45, Tiziana Tozzo di Cantù.

Il bergamasco, insieme all’amico e socio Alessio Pengue, gestiva dal 2016 la Scuola Volo di Caravaggio, importante realtà del territorio. Il trentottenne, che abitava da solo a Brembate Sopra, era ufficialmente demo e test pilot oltre che collaudatore e responsabile della sicurezza volo della scuola. Questo non era però il suo unico lavoro: aveva anche una ditta individuale con cui si occupava della vendita e assistenza dei prodotti Smeg.