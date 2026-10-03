Una vita dedicata a scuola e sociale, a Treviglio addio a Gabriella

Da Livorno, sua città natale dove era tornata ad abitare negli ultimi anni dopo una lunga e attiva presenza a Treviglio e a Brignano, è giunta la triste notizia della morte della professoressa Maria Gabriella Bassi, 82 anni, a lungo protagonista della vita civile e culturale della Bassa Bergamasca, nonché insegnante, scrittrice, poetessa e collaboratrice assidua del settimanale «Il Popolo Cattolico» di Treviglio.

Di lei viene ricordato lo spirito ideativo e l’energia che poneva in tutto, forza trascinante che l’ha vista costantemente brillare e ingegnarsi al massimo in ognuna delle proposte e iniziative da lei avviate Una vita intensa la sua, donata sia agli studenti quale docente di lingua e letteratura inglese, sia quale donna con l’istinto di operare per il prossimo in associazioni culturali trevigliesi, dal Cat(Circolo artistico trevigliese) ai corsi di pittura, dall’associazione «Clementina Borghi» all’ attività in seno al Soroptimist Treviglio Pianura Bergamasca, del quale fu socia fondatrice e presidente dal 2013 al 2015.

Di lei viene ricordato lo spirito ideativo e l’energia che poneva in tutto, forza trascinante che l’ha vista costantemente brillare e ingegnarsi al massimo in ognuna delle proposte e iniziative da lei avviate. Estroversa, fortemente sensibile, amica di tutti, dai suoi studenti alle colleghe del Soroptimist – dove realizzò importanti progetti riguardanti in particolare la lotta contro la violenza sulle donne nonché il gemellaggio con l’omologo club senegalese di Dakar –, ha vissuto con impegno la realtà politica trevigliese, occupandosi con frequenza di articoli su diverse tematiche e della pubblicazione di sue poesie sul settimanale locale, distinguendosi per equilibrio e sostegno alle idee nel sociale.

i funerali a Livorno