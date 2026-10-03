Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Sabato 03 Ottobre 2026

Una vita dedicata a scuola e sociale, a Treviglio addio a Gabriella

IL LUTTO. La professoressa Bassi si è spenta a 82 anni a Livorno. Insegnante, scrittrice, aveva fondato e presieduto il Soroptimist.

Lettura 1 min.
Amanzio Possenti
Amanzio Possenti
Una vita dedicata a scuola e sociale, a Treviglio addio a Gabriella
Maria Gabriella Bassi si è spenta a 82 anni

Treviglio

Da Livorno, sua città natale dove era tornata ad abitare negli ultimi anni dopo una lunga e attiva presenza a Treviglio e a Brignano, è giunta la triste notizia della morte della professoressa Maria Gabriella Bassi, 82 anni, a lungo protagonista della vita civile e culturale della Bassa Bergamasca, nonché insegnante, scrittrice, poetessa e collaboratrice assidua del settimanale «Il Popolo Cattolico» di Treviglio.

Di lei viene ricordato lo spirito ideativo e l’energia che poneva in tutto, forza trascinante che l’ha vista costantemente brillare e ingegnarsi al massimo in ognuna delle proposte e iniziative da lei avviate

Una vita intensa la sua, donata sia agli studenti quale docente di lingua e letteratura inglese, sia quale donna con l’istinto di operare per il prossimo in associazioni culturali trevigliesi, dal Cat(Circolo artistico trevigliese) ai corsi di pittura, dall’associazione «Clementina Borghi» all’ attività in seno al Soroptimist Treviglio Pianura Bergamasca, del quale fu socia fondatrice e presidente dal 2013 al 2015.

Di lei viene ricordato lo spirito ideativo e l’energia che poneva in tutto, forza trascinante che l’ha vista costantemente brillare e ingegnarsi al massimo in ognuna delle proposte e iniziative da lei avviate. Estroversa, fortemente sensibile, amica di tutti, dai suoi studenti alle colleghe del Soroptimist – dove realizzò importanti progetti riguardanti in particolare la lotta contro la violenza sulle donne nonché il gemellaggio con l’omologo club senegalese di Dakar –, ha vissuto con impegno la realtà politica trevigliese, occupandosi con frequenza di articoli su diverse tematiche e della pubblicazione di sue poesie sul settimanale locale, distinguendosi per equilibrio e sostegno alle idee nel sociale.

i funerali a Livorno

Vedova da un paio di anni, Maria Gabriella Bassi lascia i figli Jacopo e Matilde. I funerali sono stati celebrati ieri pomeriggio nella parrocchia di Santa Lucia ad Antignano, in provincia di Livorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Antignano
Livorno
Letteratura
Arte, cultura, intrattenimento
Scuola
Istruzione
Sociale
Clementina Borghi
Il Popolo Cattolico
Cat
Soroptimist