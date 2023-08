Urgnano, Fermento Festival a tutta musica per donare «Vacanze a colori»

Tre giorni di eventi, tre palchi e oltre 20 spettacoli, tra musica dal vivo di tutti i generi, cucina a km zero, teatro, arte, danza, fotografia, sport, auto e moto d’epoca, visite guidate al borgo e alla torre mastio della Rocca, mercatini vintage e dell’artigianato, incontri letterari. Ma anche una raccolta fondi, con una cena di gala nel castello e la vendita di cappellini, t-shirt, zainetti e gadget, per far trascorrere vacanza indimenticabile alle persone con disabilità del paese.

Terza edizione

Torna venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 agosto, nel centro storico di Urgnano, «Fermento Festival», la terza edizione della kermesse ideata dall’associazione commercianti, artigiani e professionisti «Cap 24059» col patrocinio del Comune. Guest star di quest’anno, i Gemelli Diversi, che presenteranno le loro hits (tra cui la rivisitazione di «Un attimo ancora» dei Pooh, Mary, «A Chiara piace vivere», fino alla recente Marrakech) in un concerto gratuito, domani a partire dalle 22, sul palco allestito lungo il viale delle Rimembranze.

«Nel 2019 l’associazione dei commercianti di Urgnano – spiega il suo presidente nonché promotore dell’evento Simone Foglieni – ha ideato questo festival artistico musicale, grazie al coinvolgimento di novanta volontari, col desiderio di riportare il paese ad essere un punto di riferimento per il territorio della Bassa bergamasca. Le prime due edizioni hanno visto calcare sui nostri palchi ad ingresso libero Morgan, i The Kolors, Beppe Braida e Omar Fantini, supportati da artisti del territorio bergamasco, e l’anno scorso abbiamo registrato 25 mila presenze. Quest’anno, limitandoci al fronte musica dal vivo, la “main stage” ospiterà i Gemelli Diversi con il format Dance Revenge anni 90, Vegas Jones feat Una Mas, e l’evento “Latiniamo” a cura di Dance Project School. Il palco di piazza Libertà vedrà Ligastory, The Voice of Pepole, Medicina Crow, Radio Studio 54 e Vipers (Queen tribute band), mentre, nella meravigliosa cornice del parco del castello, sarà allestito il terzo palco, “Garden stage”, dove ospiteremo tra gli altri il format “Apelungo”».

«Vacanze a colori»

Il ricavato della manifestazione, come lo scorso anno, servirà a finanziare il progetto solidale «Vacanze a colori», che vuole portare momenti di sollievo alla popolazione più fragile del paese. «L’obiettivo – aggiunge Foglieni – è quello di permettere a tutte le persone con disabilità dell’appartamento protetto “Casa dei colori” e del servizio diurno Sfa-Std di trascorrere un meritato periodo di vacanza. Quest’anno i beneficiari saranno circa una ventina, per i quali abbiamo ipotizzato tre mete in base a quanto il progetto riuscirà a raccogliere: Sirmione (lago di Garda), Lignano Sabbiadoro, Dolomiti. Oltre ai prodotti messi in vendita nelle attività del paese e negli stand ufficiali del festival, domenica ci sarà un galà di beneficenza nella splendida cornice del castello Albani. Ospite sarà Fabio Abbattista, executive chef dell’Albereta Relais & Chateaux. Il ricavato dell’intera serata sarà devoluto a questa iniziativa».