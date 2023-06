Urto fatale nella cava, Calcinate piange Carlo Gritti. I sindacati: senza più parole

«Anche oggi ci troviamo a piangere l’ennesimo collega che, uscito per andare a lavorare, non ha più fatto ritorno a casa. Carlo Gritti, 54enne di Calcinate, iscritto storico alla Filca Cisl di Bergamo, ha perso la vita all’interno della Cava Santo Stefano, a Calcinate. È stato urtato dalla sponda di un camion impegnato in una manovra, che l’ha colpito alla testa». I sindacati di Bergamo intervengono così dopo la tragica morte di un operaio bergamasco.