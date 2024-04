Vent’anni senza don Giò, testimone del dono di sé tra i «suoi» ragazzi

Un dolore condiviso

Ottenuta la Maturità classica con splendidi voti, i superiori pensavano a lui come candidato al Collegio «Ceresoli» nel Pontificio seminario romano, dove i seminaristi del Seminario di Bergamo venivano inviati per completare gli studi filosofici e teologici per poi dedicarsi all’insegnamento. Don Giovanni più volte disse al suo parroco, monsignor Alessandro Recanati: «Se me lo chiederanno, ubbidirò, ma preferirei essere mandato in un oratorio coi ragazzi e con i giovani». Dopo l’ordinazione, il 3 giugno, dell’anno giubilare del duemila, al termine del Cre a Cassinone venne destinato a Verdello, dove si sentì in un clima che gli permise di far emergere, con l’aiuto della grazia di Dio, le risorse e le potenzialità che sapeva di possedere, e rimaste nell’ombra.