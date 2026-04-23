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Cronaca / Pianura Giovedì 23 Aprile 2026

Verdellino, materiale plastico in fiamme. Nessun ferito - Foto

L’INCENDIO. Necessario l’intervento di cinque squadre dei vigili del fuoco. Il rogo in via Vienna, nella zona industriale.

Redazione Web
Redazione Web
Verdellino, materiale plastico in fiamme. Nessun ferito - Foto
I vigili del fuoco sul luogo dell’incendio

Verdellino

Un incendio nel pomeriggio di giovedì 23 aprile a Verdellino, nel piazzale di un’attività in via Vienna, nella zona industriale. Non si registrano feriti, solo un’alta colonna di fumo visibile anche a qualche chilometro di distanza.

Verdellino, materiale plastico in fiamme. Nessun ferito - Foto
Le fiamme a Verdellino
Verdellino, materiale plastico in fiamme. Nessun ferito - Foto
La colonna di fumo

Secondo le primissime ricostruzioni, a bruciare sarebbe stato del materiale plastico. Per domare le fiamme sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco, provenienti dal Comando provinciale di Bergamo e dai distaccamenti di Dalmine, Treviglio e Madone.

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