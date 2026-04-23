Verdellino, materiale plastico in fiamme. Nessun ferito - Foto
L’INCENDIO. Necessario l’intervento di cinque squadre dei vigili del fuoco. Il rogo in via Vienna, nella zona industriale.
Verdellino
Un incendio nel pomeriggio di giovedì 23 aprile a Verdellino, nel piazzale di un’attività in via Vienna, nella zona industriale. Non si registrano feriti, solo un’alta colonna di fumo visibile anche a qualche chilometro di distanza.
Secondo le primissime ricostruzioni, a bruciare sarebbe stato del materiale plastico. Per domare le fiamme sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco, provenienti dal Comando provinciale di Bergamo e dai distaccamenti di Dalmine, Treviglio e Madone.
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