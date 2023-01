Verdello, identificato il cadavere mummificato nel campo

Ha un nome e un cognome il corpo senza vita trovato mummificato, per puro caso da una donna che portava a spasso il suo cane la sera del 21 ottobre scorso, in un campo della periferia nord est di Verdello, a pochi metri dalla (ora funzionante, tre mesi fa non ancora) nuova tangenziale. Si tratta di Kabil Lekbir, marocchino di 44 anni, nato il 28 aprile del 1978 e che mancava dalla sua casa di Milano, zona San Siro, dal 5 agosto scorso, quando un fratello ne denunciò la scomparsa. La conferma dei forti sospetti dei carabinieri di Treviglio – che avevano trovato su quel che rimaneva del corpo una traccia di un documento – si è avuto dal confronto del Dna dei resti (che era stato estrapolato durante l’autopsia) con un campione genetico appartenente al quarantaquattrenne e recuperato nella sua abitazione milanese.