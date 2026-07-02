Violento scontro fra tre auto a Caravaggio. Gravissima una ventenne

È di cinque feriti, una dei quali molto grave, il bilancio della carambola avvenuta nella tarda serata di mercoledì 1° giugno lungo la Tangenziale Ovest di Caravaggio, variante che porta alla Rivoltana e che, essendo una provinciale (sp 132), non è illuminata. Tre le auto coinvolte, su cui stavano viaggiando rispettivamente una 47ennne con due ragazze di 19 e 25 anni, un uomo di 55 anni e una giovane classe 2005. Sarebbe quest’ultima ad aver riportato le lesioni più serie nel violento schianto che, in pochi istanti, ha catapultato la sua auto nel campo vicino alla strada, sbalzandola fuori dal veicolo. Gli altri due mezzi, invece, sono finiti contro il guardrail.

La ricostruzione

È successo intorno alle 22,15, orario in cui è scattata la chiamata al 112, numero unico delle emergenze. La macchina dei soccorsi si è attivata nell’immediato in codice rosso, quindi con la massima gravità, e sul posto sono state inviate tre ambulanze, due auto mediche, due squadre dei Vigili del fuoco di Treviglio e gli agenti della Polizia stradale della cittadina. Starà a loro, che si sono occupati dei rilievi del caso, stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, ma stando alle prime testimonianze raccolte sul posto sembra che l’auto guidata dal 55enne, una Lancia Y, stesse procedendo in direzione di Misano: all’improvviso il conducente si sarebbe trovato di fronte, ferma tra il margine della carreggiata e la strada, la Citroen C1 della 20enne. Inevitabile l’impatto, che ha scaraventato l’utilitaria della giovane fuori strada, in mezzo al campo. La violenza dell’urto ha fatto finire la ragazza fuori dalla sua auto, tanto che i soccorritori l’avrebbero trovata a terra. Stabilizzata sul posto, è stata portata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivata in condizioni molto gravi.

L’auto finita nel campo

(Foto di Cesni) Subito dopo l’impatto con la C1, il conducente della Lancia Y ha perso il controllo dell’auto, che è finita in un testacoda e ha invaso la corsia opposta. Proprio in quel momento stava passando la Citroen C2 con a bordo la 47enne e le due ragazze di 19 e 25 anni, che si dirigevano verso Caravaggio. Le tre donne si sono praticamente trovate davanti l’utilitaria grigia e non hanno potuto evitarla. Nell’impatto, entrambi i veicoli sono stati spinti ai margini della strada e si sono fermati dopo l’impatto con il guardrail.