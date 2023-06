Voglia di volare in crescita, sulle ali degli ultraleggeri

«In quattro ore e spendendo 80 euro di benzina sei in Puglia. Altro che in macchina…». Alessio Pengue, pilota di 40 anni di Treviglio, titolare della Scuola Volo Caravaggio, dà subito l’idea delle prospettive offerte dai mezzi ultraleggeri. Il campo Volo di Caravaggio, che si trova alla cascina Reina in via Bariano - l’unico attivo in pianura - sta sempre più aumentando il traffico: gli aerei ultraleggeri (con 600 chilogrammi di massa al decollo) sono spesso usati da persone che alla domenica vogliono farsi un giro panoramico rimanendo relativamente nelle vicinanze. Ma c’è chi si spinge più in là. « Sta crescendo l’avioturismo - afferma Pengue - : gli ultraleggeri sono ormai degli aerei di linea in scala ridotta con tutte le relative tecnologie. Dopo essere decollati si può inserire il pilota automatico fino all’atterraggio. E ciò permette in poche ore di raggiungere in maniera rilassata il sud Italia o anche le principali capitali europee, non spendendo più della macchina in benzina e non dovendo perdere tempo nel check in aeroporto: vieni a Caravaggio con amici e valige e decolli ». E con gli ultra leggeri puoi atterrare in qualsiasi campo volo (aree idonee al decollo e all’atterraggio di aeromobili), nelle avio superfici (stesso tipo di aree, ma sottoposte all’autorizzazione dell’Enac), negli aeroporti minori e persino in qualcuno di quelli maggiori (Orio al Serio, visto il suo alto traffico di voli di linea, è escluso).