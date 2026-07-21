Atalanta in lutto per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio

Con una nota sul proprio sito ufficiale, «il presidente Antonio Percassi, il co-chairman Stephen Pagliuca, l’amministratore delegato Luca Percassi, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, tutti i dipendenti ed i collaboratori del club, si stringono con affetto a mister Sarri e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore, porgendo le più sincere e sentite condoglianze. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l’abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra».