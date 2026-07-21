Atalanta in lutto per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio
IL CORDOGLIO. Il club nerazzurro «si stringe con affetto all’allenatore e alla sua famiglia».Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Lutto in casa Atalanta per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio, nuovo allenatore nerazzurro.
Con una nota sul proprio sito ufficiale, «il presidente Antonio Percassi, il co-chairman Stephen Pagliuca, l’amministratore delegato Luca Percassi, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, tutti i dipendenti ed i collaboratori del club, si stringono con affetto a mister Sarri e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore, porgendo le più sincere e sentite condoglianze. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l’abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra».
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