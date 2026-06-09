Atalanta, niente risoluzione: Palladino sollevato dall’incarico

Ora manca solo l’ufficialità dell’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dell’Atalanta. Il club nerazzurro ha infatti comunicato di aver sollevato dall’incarico Raffaele Palladino e il suo staff.

Il comunicato dell’Atalanta

«Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti. Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro».