Atalanta, niente risoluzione: Palladino sollevato dall’incarico
L’ANNUNCIO. «Assieme ai suoi più stretti collaboratori», ha spiegato il club nerazzurro nel comunicato ufficiale. Ora manca solo l’annuncio di Sarri.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Ora manca solo l’ufficialità dell’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dell’Atalanta. Il club nerazzurro ha infatti comunicato di aver sollevato dall’incarico Raffaele Palladino e il suo staff.
Il comunicato dell’Atalanta
«Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti. Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro».
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