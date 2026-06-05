Serie A, il calendario dell’Atalanta: Sassuolo, Bologna e Roma le prime tre avversarie

A meno di due settimane dalla fine del campionato, è già tempo di pensare alla Serie A 2026-2027. Alle 18.30 di venerdì 5 giugno al Teatro Regio di Parma la presentazione del calendario del prossimo torneo, che scatterà nel fine settimana del 22 e 23 agosto.

Il calendario

Novità e criteri

Non c’è sorteggio: è un super computer a comporre il calendario, basandosi su diversi criteri. Confermata l’asimmetria tra girone d’andata e di ritorno, con un minimo di otto giornate di distanza tra le due sfide contro la stessa avversaria. I derby (Roma-Lazio, Juventus-Torino, Inter-Milan) devono essere calendarizzati in giornate diverse e non alla prima e all’ultima giornata.