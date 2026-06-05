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Sport / Bergamo Città Venerdì 05 Giugno 2026
in aggiornamento

Serie A, il calendario dell’Atalanta: Sassuolo, Bologna e Roma le prime tre avversarie

CALCIO. Le prime due in casa, con i giallorossi in trasferta. Alla quinta c’è la Juventus, alla settima il Milan: avvio con quattro scontri diretti.

Lettura 1 min.
Redazione Web
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Serie A, il calendario dell’Atalanta: Sassuolo, Bologna e Roma le prime tre avversarie

A meno di due settimane dalla fine del campionato, è già tempo di pensare alla Serie A 2026-2027. Alle 18.30 di venerdì 5 giugno al Teatro Regio di Parma la presentazione del calendario del prossimo torneo, che scatterà nel fine settimana del 22 e 23 agosto.

Il calendario

La 1a giornata - 23 agosto
Atalanta-Sassuolo
Bologna-Lazio
Frosinone-Juventus
Genoa-Napoli
Inter-Monza
Parma-Cagliari
Roma-Fiorentina
Torino-Milan
Udinese-Como
Venezia-Lecce

2a Atalanta-Bologna - 30 agosto
3a Roma-Atalanta - 6 settembre
4a Atalanta-Cagliari - 13 settembre
5a Juventus-Atalanta
6a Atalanta-Venezia
7a Milan-Atalanta
8a Atalanta-Frosinone
9a Fiorentina-Atalanta
10a Atalanta-Parma
11a Monza-Atalanta
12a Atalanta-Inter
13a Lecce-Atalanta
14a Lazio-Atalanta
15a Atalanta-Genoa
16a Atalanta-Napoli - 20 dicembre
17a Udinese-Atalanta - 3 gennaio
18a Atalanta-Como - 6 gennaio
19a Torino-Atalanta - 10 gennaio
20a Atalanta-Roma - 17 gennaio
21a Bologna-Atalanta - 24 gennaio
22a Atalanta-Fiorentina - 2 febbraio
23a Atalanta-Lazio - 7 febbraio
24a Genoa-Atalanta - 14 febbraio
25a Atalanta-Monza - 21 febbraio
26a Inter-Atalanta - 28 febbraio
27a Atalanta-Torino - 7 marzo
28a Venezia-Atalanta - 14 marzo
29a Atalanta-Milan - 21 marzo
30a Sassuolo-Atalanta - 4 aprile
31a Cagliari-Atalanta - 11 aprile
32a Atalanta-Udinese - 18 aprile

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Novità e criteri

Non c’è sorteggio: è un super computer a comporre il calendario, basandosi su diversi criteri. Confermata l’asimmetria tra girone d’andata e di ritorno, con un minimo di otto giornate di distanza tra le due sfide contro la stessa avversaria. I derby (Roma-Lazio, Juventus-Torino, Inter-Milan) devono essere calendarizzati in giornate diverse e non alla prima e all’ultima giornata.

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Riguarda da vicino l’Atalanta, in caso di successo nei play off di Conference League nel mese di agosto, il criterio per cui i club che giocano la Champions non possono affrontare quelli partecipanti all’Europa e alla Conference League nelle giornate 7, 21, 25, 28, 31 e 34, trattandosi di sfide di campionato tra due turni europei consecutivi. Lo stesso alla quarta giornata, ma solo per le squadre che partecipano all’Europa League.

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Soste per le nazionali

Novità per quanto riguarda le soste per le nazionali: accorpati gli stop al campionato di settembre e ottobre, il campionato si fermerà quindi per due domeniche consecutive, il 27 settembre e il 4 ottobre. Poi il 15 novembre e il 28 marzo.

Turni infrasettimanali

Saranno due i turni infrasettimanali: alla nona giornata, il 28 ottobre, e alla diciottesima il 6 gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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