Serie A, il calendario dell’Atalanta: Sassuolo, Bologna e Roma le prime tre avversarie
CALCIO. Le prime due in casa, con i giallorossi in trasferta. Alla quinta c’è la Juventus, alla settima il Milan: avvio con quattro scontri diretti.Lettura 1 min.
A meno di due settimane dalla fine del campionato, è già tempo di pensare alla Serie A 2026-2027. Alle 18.30 di venerdì 5 giugno al Teatro Regio di Parma la presentazione del calendario del prossimo torneo, che scatterà nel fine settimana del 22 e 23 agosto.
Il calendario
La 1a giornata - 23 agosto
Atalanta-Sassuolo
Bologna-Lazio
Frosinone-Juventus
Genoa-Napoli
Inter-Monza
Parma-Cagliari
Roma-Fiorentina
Torino-Milan
Udinese-Como
Venezia-Lecce
2a Atalanta-Bologna - 30 agosto
3a Roma-Atalanta - 6 settembre
4a Atalanta-Cagliari - 13 settembre
5a Juventus-Atalanta
6a Atalanta-Venezia
7a Milan-Atalanta
8a Atalanta-Frosinone
9a Fiorentina-Atalanta
10a Atalanta-Parma
11a Monza-Atalanta
12a Atalanta-Inter
13a Lecce-Atalanta
14a Lazio-Atalanta
15a Atalanta-Genoa
16a Atalanta-Napoli - 20 dicembre
17a Udinese-Atalanta - 3 gennaio
18a Atalanta-Como - 6 gennaio
19a Torino-Atalanta - 10 gennaio
20a Atalanta-Roma - 17 gennaio
21a Bologna-Atalanta - 24 gennaio
22a Atalanta-Fiorentina - 2 febbraio
23a Atalanta-Lazio - 7 febbraio
24a Genoa-Atalanta - 14 febbraio
25a Atalanta-Monza - 21 febbraio
26a Inter-Atalanta - 28 febbraio
27a Atalanta-Torino - 7 marzo
28a Venezia-Atalanta - 14 marzo
29a Atalanta-Milan - 21 marzo
30a Sassuolo-Atalanta - 4 aprile
31a Cagliari-Atalanta - 11 aprile
32a Atalanta-Udinese - 18 aprile
Novità e criteri
Non c’è sorteggio: è un super computer a comporre il calendario, basandosi su diversi criteri. Confermata l’asimmetria tra girone d’andata e di ritorno, con un minimo di otto giornate di distanza tra le due sfide contro la stessa avversaria. I derby (Roma-Lazio, Juventus-Torino, Inter-Milan) devono essere calendarizzati in giornate diverse e non alla prima e all’ultima giornata.
Riguarda da vicino l’Atalanta, in caso di successo nei play off di Conference League nel mese di agosto, il criterio per cui i club che giocano la Champions non possono affrontare quelli partecipanti all’Europa e alla Conference League nelle giornate 7, 21, 25, 28, 31 e 34, trattandosi di sfide di campionato tra due turni europei consecutivi. Lo stesso alla quarta giornata, ma solo per le squadre che partecipano all’Europa League.
Soste per le nazionali
Novità per quanto riguarda le soste per le nazionali: accorpati gli stop al campionato di settembre e ottobre, il campionato si fermerà quindi per due domeniche consecutive, il 27 settembre e il 4 ottobre. Poi il 15 novembre e il 28 marzo.
Turni infrasettimanali
Saranno due i turni infrasettimanali: alla nona giornata, il 28 ottobre, e alla diciottesima il 6 gennaio.
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