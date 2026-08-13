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Sport / Bergamo Città Giovedì 13 Agosto 2026

Atalanta, ufficiale l’arrivo di Kristensen dall’Udinese

CALCIOMERCATO. L’operazione in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

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Redazione Web
Redazione Web
Atalanta, ufficiale l’arrivo di Kristensen dall’Udinese

L’Atalanta ha ufficializzato l’arrivo di Thomas Kristensen, difensore centrale classe 2002, dall’Udinese. Il danese arriva Bergamo in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Un’operazione da circa 20 milioni di euro più bonus.

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Il comunicato ufficiale: «Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Thomas Kristensen, dall’ Udinese Calcio, con la formula del prestito con opzione che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta la Società nerazzurra rivolgono un caloroso benvenuto a Thomas augurandogli le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, in maglia nerazzurra».

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