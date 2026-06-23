Bergamo, torna la Notte Bianca dello Sport: il centro diventa una grande palestra a cielo aperto

Bergamo si prepara a trasformarsi in una grande palestra a cielo aperto. Sabato 27 giugno torna la Notte Bianca dello Sport, giunta all’undicesima edizione, con un programma diffuso tra vie e piazze del centro cittadino. L’appuntamento è dalle 18 alle 24 e, in caso di pioggia, sarà riprogrammato al giorno successivo.

L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato allo Sport in collaborazione con Cinema e Arte e con la direzione sportiva di Proloco Bergamo, guidata da Roberto Gualdi con Laura Di Santo, si inserisce nel percorso verso Bergamo Città Europea dello Sport 2027.

Dopo il successo delle edizioni svolte dal 2008 al 2019, che avevano portato in piazza Matteotti e sul Sentierone oltre 50mila persone, la manifestazione torna a riunire la città nel segno dello sport, del divertimento e della partecipazione.

Le attività saranno aperte a persone di tutte le età e pensate per permettere a cittadini e famiglie di mettersi in gioco in sicurezza, grazie alla presenza di istruttori qualificati Saranno circa 50 le società sportive presenti nel centro di Bergamo, pronte a presentare le proprie discipline e a coinvolgere il pubblico con dimostrazioni e prove gratuite. Le attività saranno aperte a persone di tutte le età e pensate per permettere a cittadini e famiglie di mettersi in gioco in sicurezza, grazie alla presenza di istruttori qualificati.

Il programma proporrà un’offerta ampia e variegata: dal tiro con l’arco alla boxe, dal basket alla pallavolo, dal calcio alla scherma, dal rugby alle arti marziali, fino a pattinaggio, ciclismo, pilates, pickleball, ginnastica, tennis, ultimate frisbee e molte altre discipline.

«La Notte Bianca dello Sport rappresenta un’importante occasione per valorizzare il patrimonio sportivo della nostra città e per rendere lo sport sempre più accessibile a tutti», ha dichiarato l’assessora allo Sport Marcella Messina. «Grazie alla partecipazione delle società sportive del territorio, Bergamo offrirà ai cittadini la possibilità di conoscere e sperimentare gratuitamente numerose discipline, promuovendo uno stile di vita attivo e i valori educativi, sociali e inclusivi che lo sport sa trasmettere».

L’assessora ha sottolineato anche il significato particolare dell’iniziativa in vista del riconoscimento di Bergamo come Città Europea dello Sport: «È un riconoscimento che premia l’impegno costante dell’Amministrazione, delle associazioni sportive, dei volontari e di tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a diffondere la cultura dello sport nella nostra comunità. Invito quindi cittadini e famiglie a partecipare numerosi a questa serata, che vuole essere un momento di incontro, condivisione e scoperta».

Più villaggi sportivi in centro

L’area della Notte Bianca dello Sport sarà suddivisa in diversi villaggi sportivi. Il villaggio di Palazzo Frizzoni ospiterà il palco centrale e la postazione di Radio Number One, radio ufficiale dell’evento, con Patrizio Romano e Francesco Nasti. L’emittente accompagnerà la serata con animazione, interviste, musica e gadget.

Tra le zone coinvolte ci saranno anche Palazzo Uffici, piazza Vittorio Veneto con la Torre dei Caduti, l’area Intesa, Balzer, Quadriportico, Portici, Donizetti e Dante. Ogni spazio sarà dedicato a diverse discipline e associazioni sportive, con dimostrazioni e attività pratiche.

Nel corso della serata sarà presente anche uno stand informativo sui servizi di Cardiologia pediatrica e Medicina dello sport dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII. «È un grande piacere per i nostri servizi essere presenti in questa occasione, che attrae tante famiglie e tanti bergamaschi e li avvicina al fantastico mondo dello sport», ha commentato Francesca Raimondi, direttore della Cardiologia 2 - Cardiopatie congenite del bambino e dell’adulto e responsabile della Medicina dello sport dell’ospedale bergamasco.

Una camminata di 4 km

Nell’ambito della manifestazione, il Gruppo podistico Le Tartarughe, in collaborazione con il Comitato territoriale Fiasp di Bergamo e Brescia, organizzerà anche «In cammino nella Notte Bianca con Fiasp», evento ludico-motorio gratuito di 4 chilometri.



Inoltre partner della Notte Bianca, la fiera Fsb Forum Italy che si terrà a Bergamo l’11 e 12 novembre e che sarà il primo evento italiano professionale dedicato all’impiantistica sportiva.

I villaggi sportivi

L’area della Notte Bianca dello Sport sarà suddivisa in villaggi sportivi in base alle zone.

VILLAGGIO DELLO SPORT PALAZZO FRIZZONI

Palco centrale e postazione Radio Number One

YACHT CLUB BERGAMO

AVA VALBREMBO (BG)

A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII



VILLAGGIO DELLO SPORT 2 PALAZZO UFFICI

RUNNER BERGAMO

Raffamassaggi - massaggi in ambito sportivo, olistici e massoterapia del benessere

FIASP - Gruppo podistico Le Tartarughe



PALESTRA PIAZZA VITTORIO VENETO – TORRE DEI CADUTI

BERGAMO BOXE

ASD COMPAGNIA ARCIERI DI MALPAGA - BERGAMO



PALESTRA – INTESA

SCHERMA BERGAMO

LUDO SPORT

SPECIAL BERGAMO SPORT

ASD OMERO



PALESTRA BALZER

FUSION PILATES

BERGAMASCA SCHERMA

RUGBY BERGAMO 1950

SCHERMA STORICA

20 FIT

ACROVERTICAL

KICKBOXING BERGAMO

PICKLEBALL SPORT EVOLUTION

SPORTIME LOMBARDIA Pickeball



PALESTRA QUADRIPORTICO

OROBICA GINNASTICA



PALESTRA PORTICI

TANGO

PALESTRA PALAZZO UFFICI

FIT4FUN Zumba-Strong Nation

SANKAKU - Judo – Karate

SIMBAKARATE – Karate

CLUB SCHERMA CITTA’ DEI MILLE

MYSTIC FREE RIDE ciclismo

Caravaggio OffRoad - BMX RACE

Urban Ski lab

AQUAMORE

PALESTRA DONIZETTI

MTB LE MARMOTTE

CSI

LURRA LIFE STYLE Arti marziali

ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASCA APS

CUS e CUS Ultimate Frisbee

Pegasus Sporting Club Ssd

ARCHA TENNIS ASD

SCUOLA D’ARME COLLEONI

SSD YOURBESTRAINER – PERFORM