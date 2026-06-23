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Sport / Bergamo Città Martedì 23 Giugno 2026

Bergamo, torna la Notte Bianca dello Sport: il centro diventa una grande palestra a cielo aperto

LA MANIFESTAZIONE. Sabato 27 giugno, dalle 18 a mezzanotte, vie e piazze della città ospiteranno attività gratuite con circa 50 società sportive. In caso di pioggia l’evento sarà rinviato al giorno successivo.

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Redazione Web
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Bergamo, torna la Notte Bianca dello Sport: il centro diventa una grande palestra a cielo aperto
Foto di gruppo durante la presentazione della Notte dello Sport di Bergamo

Bergamo

Bergamo si prepara a trasformarsi in una grande palestra a cielo aperto. Sabato 27 giugno torna la Notte Bianca dello Sport, giunta all’undicesima edizione, con un programma diffuso tra vie e piazze del centro cittadino. L’appuntamento è dalle 18 alle 24 e, in caso di pioggia, sarà riprogrammato al giorno successivo.

L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato allo Sport in collaborazione con Cinema e Arte e con la direzione sportiva di Proloco Bergamo, guidata da Roberto Gualdi con Laura Di Santo, si inserisce nel percorso verso Bergamo Città Europea dello Sport 2027.

Dopo il successo delle edizioni svolte dal 2008 al 2019, che avevano portato in piazza Matteotti e sul Sentierone oltre 50mila persone, la manifestazione torna a riunire la città nel segno dello sport, del divertimento e della partecipazione.

Le attività saranno aperte a persone di tutte le età e pensate per permettere a cittadini e famiglie di mettersi in gioco in sicurezza, grazie alla presenza di istruttori qualificati

Saranno circa 50 le società sportive presenti nel centro di Bergamo, pronte a presentare le proprie discipline e a coinvolgere il pubblico con dimostrazioni e prove gratuite. Le attività saranno aperte a persone di tutte le età e pensate per permettere a cittadini e famiglie di mettersi in gioco in sicurezza, grazie alla presenza di istruttori qualificati.

Il programma proporrà un’offerta ampia e variegata: dal tiro con l’arco alla boxe, dal basket alla pallavolo, dal calcio alla scherma, dal rugby alle arti marziali, fino a pattinaggio, ciclismo, pilates, pickleball, ginnastica, tennis, ultimate frisbee e molte altre discipline.

«La Notte Bianca dello Sport rappresenta un’importante occasione per valorizzare il patrimonio sportivo della nostra città e per rendere lo sport sempre più accessibile a tutti», ha dichiarato l’assessora allo Sport Marcella Messina. «Grazie alla partecipazione delle società sportive del territorio, Bergamo offrirà ai cittadini la possibilità di conoscere e sperimentare gratuitamente numerose discipline, promuovendo uno stile di vita attivo e i valori educativi, sociali e inclusivi che lo sport sa trasmettere».

L’assessora ha sottolineato anche il significato particolare dell’iniziativa in vista del riconoscimento di Bergamo come Città Europea dello Sport: «È un riconoscimento che premia l’impegno costante dell’Amministrazione, delle associazioni sportive, dei volontari e di tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a diffondere la cultura dello sport nella nostra comunità. Invito quindi cittadini e famiglie a partecipare numerosi a questa serata, che vuole essere un momento di incontro, condivisione e scoperta».

Più villaggi sportivi in centro

L’area della Notte Bianca dello Sport sarà suddivisa in diversi villaggi sportivi. Il villaggio di Palazzo Frizzoni ospiterà il palco centrale e la postazione di Radio Number One, radio ufficiale dell’evento, con Patrizio Romano e Francesco Nasti. L’emittente accompagnerà la serata con animazione, interviste, musica e gadget.
Tra le zone coinvolte ci saranno anche Palazzo Uffici, piazza Vittorio Veneto con la Torre dei Caduti, l’area Intesa, Balzer, Quadriportico, Portici, Donizetti e Dante. Ogni spazio sarà dedicato a diverse discipline e associazioni sportive, con dimostrazioni e attività pratiche.

Nel corso della serata sarà presente anche uno stand informativo sui servizi di Cardiologia pediatrica e Medicina dello sport dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII. «È un grande piacere per i nostri servizi essere presenti in questa occasione, che attrae tante famiglie e tanti bergamaschi e li avvicina al fantastico mondo dello sport», ha commentato Francesca Raimondi, direttore della Cardiologia 2 - Cardiopatie congenite del bambino e dell’adulto e responsabile della Medicina dello sport dell’ospedale bergamasco.

Una camminata di 4 km

Nell’ambito della manifestazione, il Gruppo podistico Le Tartarughe, in collaborazione con il Comitato territoriale Fiasp di Bergamo e Brescia, organizzerà anche «In cammino nella Notte Bianca con Fiasp», evento ludico-motorio gratuito di 4 chilometri.

Inoltre partner della Notte Bianca, la fiera Fsb Forum Italy che si terrà a Bergamo l’11 e 12 novembre e che sarà il primo evento italiano professionale dedicato all’impiantistica sportiva.

I villaggi sportivi

L’area della Notte Bianca dello Sport sarà suddivisa in villaggi sportivi in base alle zone.

VILLAGGIO DELLO SPORT PALAZZO FRIZZONI
Palco centrale e postazione Radio Number One
YACHT CLUB BERGAMO
AVA VALBREMBO (BG)
A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII

VILLAGGIO DELLO SPORT 2 PALAZZO UFFICI
RUNNER BERGAMO
Raffamassaggi - massaggi in ambito sportivo, olistici e massoterapia del benessere
FIASP - Gruppo podistico Le Tartarughe

PALESTRA PIAZZA VITTORIO VENETO – TORRE DEI CADUTI
BERGAMO BOXE
ASD COMPAGNIA ARCIERI DI MALPAGA - BERGAMO

PALESTRA – INTESA
SCHERMA BERGAMO
LUDO SPORT
SPECIAL BERGAMO SPORT
ASD OMERO

PALESTRA BALZER
FUSION PILATES
BERGAMASCA SCHERMA
RUGBY BERGAMO 1950
SCHERMA STORICA
20 FIT
ACROVERTICAL
KICKBOXING BERGAMO
PICKLEBALL SPORT EVOLUTION
SPORTIME LOMBARDIA Pickeball

PALESTRA QUADRIPORTICO
OROBICA GINNASTICA

PALESTRA PORTICI
TANGO

PALESTRA PALAZZO UFFICI
FIT4FUN Zumba-Strong Nation
SANKAKU - Judo – Karate
SIMBAKARATE – Karate
CLUB SCHERMA CITTA’ DEI MILLE
MYSTIC FREE RIDE ciclismo
Caravaggio OffRoad - BMX RACE
Urban Ski lab
AQUAMORE

PALESTRA DONIZETTI
MTB LE MARMOTTE
CSI
LURRA LIFE STYLE Arti marziali
ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASCA APS
CUS e CUS Ultimate Frisbee
Pegasus Sporting Club Ssd
ARCHA TENNIS ASD
SCUOLA D’ARME COLLEONI
SSD YOURBESTRAINER – PERFORM

PALESTRA DANTE
SPORTING Pallavolo – beach volley
MALPENSATA - CAMPAGNOLA
TIME 4.2 PATTINAGGIO A ROTELLE.

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