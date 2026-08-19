Hapoel Tel Aviv: «Proteste? Il calcio unisce le persone». Il centrocampista Altman: «Giochiamo, il resto non ci riguarda» - Le foto allo stadio

«Pensiamo solo al calcio e alla partita, perché il calcio unisce le persone». Elyaniv Barda, allenatore dell’Hapoel Tel Aviv, commenta così le iniziative dei Pro Palestine a Bergamo, tra cui il presidio della Rete Bergamo per la Palestina alle 18 in via Pitentino a un isolato dallo stadio, il 20 agosto, prima del playoff di andata di Conference League con l’Atalanta.

«E’ una partita difficile contro un avversario difficile e giochiamo per vincere. Le proteste non ci riguardano, non è di quello che dobbiamo occuparci. Per noi è solo il tempo di giocare», il pensiero del centrocampista Omri Altman.

«L’Atalanta è la favorita per la vittoria finale della Conference League. Ci aspettiamo una squadra forte», prosegue Barda. «Abbiamo tanto rispetto per l’avversario e il suo allenatore. E’ un onore ricevere i complimenti di Sarri, un tecnico molto bravo, che ci ritiene forti. Noi faremo la nostra partita e speriamo di farne una bella».

Fuori dallo stadio

(Foto di AFB) L’ Hapoel in campo

(Foto di AFB) L’ Hapoel in campo

(Foto di AFB)