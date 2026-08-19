Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Mercoledì 19 Agosto 2026

Hapoel Tel Aviv: «Proteste? Il calcio unisce le persone». Il centrocampista Altman: «Giochiamo, il resto non ci riguarda» - Le foto allo stadio

LA CONFERENZA STAMPA. «E’ una partita difficile contro un avversario difficile e giochiamo per vincere». Così l’Hapoel Tel Aviv, in campo a Bergamo il 20 agosto contro l’Atalanta.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Hapoel Tel Aviv: «Proteste? Il calcio unisce le persone». Il centrocampista Altman: «Giochiamo, il resto non ci riguarda» - Le foto allo stadio
Da sinistra mister Elyaniv Barda e Omri Altman, giocatore dell’Hapoel Tel Aviv
(Foto di AFB)

Bergamo

«Pensiamo solo al calcio e alla partita, perché il calcio unisce le persone». Elyaniv Barda, allenatore dell’Hapoel Tel Aviv, commenta così le iniziative dei Pro Palestine a Bergamo, tra cui il presidio della Rete Bergamo per la Palestina alle 18 in via Pitentino a un isolato dallo stadio, il 20 agosto, prima del playoff di andata di Conference League con l’Atalanta.

«E’ una partita difficile contro un avversario difficile e giochiamo per vincere. Le proteste non ci riguardano, non è di quello che dobbiamo occuparci. Per noi è solo il tempo di giocare», il pensiero del centrocampista Omri Altman.

Leggi anche
Leggi anche

«L’Atalanta è la favorita per la vittoria finale della Conference League. Ci aspettiamo una squadra forte», prosegue Barda. «Abbiamo tanto rispetto per l’avversario e il suo allenatore. E’ un onore ricevere i complimenti di Sarri, un tecnico molto bravo, che ci ritiene forti. Noi faremo la nostra partita e speriamo di farne una bella».

Hapoel Tel Aviv: «Proteste? Il calcio unisce le persone». Il centrocampista Altman: «Giochiamo, il resto non ci riguarda» - Le foto allo stadio
Fuori dallo stadio
(Foto di AFB)
Hapoel Tel Aviv: «Proteste? Il calcio unisce le persone». Il centrocampista Altman: «Giochiamo, il resto non ci riguarda» - Le foto allo stadio
L’ Hapoel in campo
(Foto di AFB)
Hapoel Tel Aviv: «Proteste? Il calcio unisce le persone». Il centrocampista Altman: «Giochiamo, il resto non ci riguarda» - Le foto allo stadio
L’ Hapoel in campo
(Foto di AFB)
Leggi anche

«L’Atalanta sentirà molto l’atmosfera al ritorno dei tifosi dell’Hapoel, come se si giocasse a Tel Aviv. Di sicuro per noi l’ostacolo è molto grande», assicura il tecnico degli israeliani. Altman aggiunge: «Dal portiere all’attaccante, siamo una squadra, non abbiamo le individualità dell’Atalanta. L’obiettivo è uno solo: vincere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcio
Sport
Omri Altman
Elyaniv Barda
De Ketelaere
Atalanta
Conference League