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Sport / Bergamo Città Mercoledì 19 Agosto 2026

Sarri prima di Hapoel Tel Aviv: «Squadra forte, servirà determinazione». Ederson: «Con l’Atalanta mi sento a casa»

LA CONFERENZA STAMPA. Il mister: «Hapoel più forte del previsto, la nostra squadra ancora in costruzione». Buone notizie per De Ketelaere, atteso sabato in gruppo; Ahanor deve ancora sottoporsi agli esami.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Sarri prima di Hapoel Tel Aviv: «Squadra forte, servirà determinazione». Ederson: «Con l’Atalanta mi sento a casa»
Mister Sarri ed Ederson durante la conferenza stampa pre gara
(Foto di AFB)

Bergamo

«Dal sorteggio troviamo una squadra molto più forte del preventivato, di qualità e ripartenze. Un avversario che merita rispetto. Sarà una battaglia». Maurizio Sarri mette in guardia l’Atalanta alla vigilia del playoff di andata di Conference League con l’Hapoel Tel Aviv che inaugura la stagione delle Coppe europee: «Mi aspetto un grande livello di determinazione e di voglia. Va sentita come una partita di 180 minuti».

«I loro due centrocampisti alternano tecnica e fisicità, mentre i tre dietro l’attaccante sono di buon livello e di discreta gamba - prosegue il mister -. Li ho visti bene anche nelle ripartenze lunghe: storicamente i preliminari per le squadre italiane sono difficili, perché più delle altre si portano dietro il peso della preparazione».

Sarri prima di Hapoel Tel Aviv: «Squadra forte, servirà determinazione». Ederson: «Con l’Atalanta mi sento a casa»
Mister Ssarri durante la conferenza stampa a Bergamo
(Foto di AFB)

«Siamo una squadra in costruzione»

«Siamo una squadra in costruzione con la difficoltà di dover costruire nell’estate del Mondiale. I giocatori, però, sono di una disponibilità estrema - puntualizza Sarri -. Certo, Sulemana, De Ketelaere e Ahanor ci avrebbero fatto comodo. Charles ha fatto un controllo, l’evoluzione è positiva e sabato dovrebbe essere di nuovo in gruppo ad allenarsi. Ahanor, invece, deve ancora fare gli esami».

Soddisfazione per il mercato

«Il mercato si gioca tra le esigenze tecniche e quelle societarie. Abbiamo quattro partite in 12 giorni, non è che mi metto a chiedere sempre notizie a Giuntoli» ha detto Maurizio Sarri sulla rosa dei giocatori. «Mi fido del direttore sportivo e della società sulle eventuali opportunità», aggiunge il tecnico.

«Kristensen di qualità»

Sull’ultimo acquisto, l’allenatore dei bergamaschi è cauto: «Kristensen è arrivato per la partenza di Djimsiti, che ha fatto una scelta di cui siamo dispiaciuti: è stato accontentato per tutto quello che ha dato - dice -. Sembra potenzialmente forte, viene da un lungo periodo in una difesa a tre e quindi con orientamento sull’avversario anziché sulla palla: gli ci vorrà un periodo di adattamento, ma è un ragazzo con qualità».

«Kossounou e Scalvini nelle ultime due partite hanno fatto piuttosto bene, ma siamo ancora in fase interlocutoria. Samardzic non è una grande novità»

In difesa e a centrocampo, comunque, Sarri si dice soddisfatto: «Kossounou e Scalvini nelle ultime due partite hanno fatto piuttosto bene, ma siamo ancora in fase interlocutoria - conclude -. Samardzic non è una grande novità, nell’Udinese pur con un modulo diverso ha ricoperto la stessa posizione in campo. E al ragazzo piace molto, come lui piace a me. Ederson è un ragazzo solare che cerca di dare tutto. Ma è l’intero gruppo squadra che mi dà soddisfazioni».

Ederson: non siamo i favoriti, sono più avanti nella preparazione

«Non pensiamo di essere favoriti: l’Hapoel Tel Aviv ha già giocato quattro partite ed è più avanti di noi nella preparazione». Ederson dos Santos, giovedì sera, indosserà la fascia di capitano dell’Atalanta: «Da quando sono a Bergamo, da quattro anni, ci sono sempre stati quattro o cinque leader di riferimento. Ci sono Mario Pasalic e Marten de Roon.

Sarri prima di Hapoel Tel Aviv: «Squadra forte, servirà determinazione». Ederson: «Con l’Atalanta mi sento a casa»
Ederson durante la conferenza stampa
(Foto di AFB)

«Essere capitano m’inorgoglisce»

«Dopo avere ricevuto tante richieste di altre squadre ho visto che la migliore scelta era quella di restare a casa»

Il brasiliano in estate era in predicato di passare al Manchester United, affare saltato a quanto pare per la seconda tranche di visite mediche: «Sono tornato dai Mondiali e quel che sia successo dopo proprio non lo so dire. Ringrazio la società e Luca Percassi, mi ha chiamato tante volte durante l’estate facendomi sentire la vicinanza del club. Dopo avere ricevuto tante richieste di altre squadre ho visto che la migliore scelta era quella di restare a casa».

«Tutta la squadra deve imparare ad applicare il nuovo sistema di gioco. Vogliamo fare bene»

«Siamo l’Atalanta e vogliamo vincere, sempre - dice ancora riguardo alla competizione europea -. Quello che vogliamo è passare il turno, rispettando l’avversario. Io devo migliorare nella fase offensiva, tutta la squadra deve imparare ad applicare il nuovo sistema di gioco. Vogliamo fare bene».

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