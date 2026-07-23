Ispirata agli anni Novanta: la nuova maglia da trasferta dell’Atalanta - Foto

L’Atalanta ha presentato la maglia da trasferta per la stagione 2026-2027. Bianca, come sempre, con una grafica ispirata alla divisa della stagione 1990-1991. Anche lo stemma è un ritorno al passato: bordato d’oro e con la parte bassa dello sfondo colorata di nero, è quello utilizzato dal club dal 1980 al 1993.

«Questa divisa riprende elementi di una storica maglia away dell’Atalanta, offrendo un look contemporaneo pur rimanendo profondamente legato all’identità del club», ha spiegato Kenny McCallum, senior director di New Balance football product. Soddisfatto Romano Zanforlin, direttore commerciale e marketing dell’Atalanta: «Riprende il design di un periodo che i nostri tifosi ricordano con grande affetto. Quelle maglie sono state molto apprezzate e siamo davvero felici di poter riproporre quel design in una versione attuale, mantenendone intatto lo spirito e il legame con la nostra storia».