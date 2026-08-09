Samardzic: «Ok qualità e intensità. Tanto da fare, ma la strada è giusta»

«Possiamo migliorare in tante cose»

Il serbo, protagonista ritrovato che sembra trovarsi particolarmente proprio agio negli schemi del tecnico Maurizio Sarri, non nasconde che «possiamo ancora migliorare in tante cose». Però si tiene stretta una gara in cui «tutti quanti abbiamo dimostrato quello che possiamo fare, sia come qualità, sia come intensità». E si tiene stretto quel suo gran gol, con il quale ha in pratica chiuso il confronto ribaltando palla al piede una situazione che aveva visto lo Schalke colpire il palo sfiorando l’1-1: «Quando ho recuperato la palla dopo aver vinto il contrasto - ­ racconta ­ - ho visto che ero ancora lontano dalla porta avversaria e mi sono detto “beh, adesso devi sprintare”. Man mano che andavo avanti però sentivo alle spalle un difensore sempre più vicino, allora mi sono fermato e ho fatto una finta. La palla mi è rimasta un po’ lì, ma quando ho visto che il portiere usciva me la sono spostata di lato con la suola e quel punto è stato facile segnare». Proprio facile magari no, ma di sicuro «bello, come lo è sempre fare gol. Che sia in amichevole o nelle partite che contano».