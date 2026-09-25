Sofia Goggia, due infezioni virali dietro i malori in Argentina

Goggia ha già iniziato il percorso di recupero

Il rientro anticipato dall’Argentina

Goggia: «Tempo e pazienza»

«Sono molto dispiaciuta - ha scritto la sciatrice su Instagram - di essere stata costretta a tornare prima e aver rinunciato a parte della preparazione, anche se sono molto contenta di come sia andata la prima settimana sugli sci. Ringrazio di cuore tutti i medici del Gruppo San Donato e tutti gli specialisti per il prezioso supporto che mi è stato dato da quando sono tornata. Ora che la verità è venuta a galla e abbiamo individuato il problema (ho avuto due infezioni virali che mi han procurato sintomatologie “particolari”), possiamo procedere alla sua risoluzione ma per farlo bisogna munirsi di tempo e tanta, tanta pazienza... un po’ come sempre. Sono si in miglioramento, ma attualmente anche parecchio debilitata».