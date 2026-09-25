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Sport / Bergamo Città Venerdì 25 Settembre 2026

Sofia Goggia, due infezioni virali dietro i malori in Argentina

SCI. Gli esami a Milano hanno chiarito le cause della forte debilitazione che l’aveva costretta al rientro anticipato in Italia. La sciatrice: «Molto dispiaciuta, ora serve tempo e tanta pazienza».

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Redazione Web
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Sofia Goggia, due infezioni virali dietro i malori in Argentina
Sofia Goggia

Gli accertamenti medici hanno chiarito l’origine dei malori che avevano costretto Sofia Goggia a interrompere in anticipo la preparazione in Argentina. La campionessa bergamasca è risultata colpita da due differenti infezioni virali che, sommandosi, hanno provocato un forte stato di debilitazione fisica.

È quanto comunicato dalla Federazione italiana sport invernali nella mattinata di venerdì 25 settembre, al termine di una serie di esami clinici approfonditi effettuati alla Casa di Cura La Madonnina e all’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano.

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Goggia ha già iniziato il percorso di recupero

La sciatrice ha già avviato in questi giorni il percorso di recupero definito insieme alla Commissione medica Fisi, presieduta dal dottor Andrea Panzeri. Al momento la Federazione non ha indicato tempi precisi per il ritorno alla piena attività ma non dovrebbe essere in discussione la sua partecipazione a Sölden. L’aggiornamento arriva dopo il rientro anticipato da Ushuaia, dove Goggia si trovava dal 23 agosto per la preparazione alla nuova stagione. Il 12 settembre la Fisi aveva comunicato che l’atleta aveva accusato alcuni malori durante la permanenza in Argentina, decidendo quindi di tornare in Italia per sottoporsi agli accertamenti necessari.

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Il rientro anticipato dall’Argentina

Nei giorni successivi era emerso un quadro caratterizzato soprattutto da forte stanchezza e dall’impossibilità di proseguire regolarmente gli allenamenti. «Nulla di traumatico, ma non si sentiva più di potersi allenare», aveva spiegato il direttore tecnico Gianluca Rulfi.

Gli esami hanno ora individuato la causa del malessere nelle due infezioni virali. L’attenzione si sposta quindi sul recupero della bergamasca e sui tempi necessari per tornare gradualmente agli allenamenti in vista dell’avvio della stagione di Coppa del Mondo.

Goggia: «Tempo e pazienza»

«Sono molto dispiaciuta - ha scritto la sciatrice su Instagram - di essere stata costretta a tornare prima e aver rinunciato a parte della preparazione, anche se sono molto contenta di come sia andata la prima settimana sugli sci. Ringrazio di cuore tutti i medici del Gruppo San Donato e tutti gli specialisti per il prezioso supporto che mi è stato dato da quando sono tornata. Ora che la verità è venuta a galla e abbiamo individuato il problema (ho avuto due infezioni virali che mi han procurato sintomatologie “particolari”), possiamo procedere alla sua risoluzione ma per farlo bisogna munirsi di tempo e tanta, tanta pazienza... un po’ come sempre. Sono si in miglioramento, ma attualmente anche parecchio debilitata».

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