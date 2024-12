Branciaroli e Orsini: «Stare sul palco è come giocare una partita di tennis»

Un testo ironico e malinconico allo stesso tempo, « I ragazzi irresistibili » con la regia di Massimo Popolizio al Donizetti . In scena due tra i più grandi attori italiani, Franco Branciaroli e Umberto Orsini che rendono la commedia di di Neil Simon un piccolo e leggero gioiellino.

Nell’intervista Branciaroli ci spiega la differenza tra un teatro fatto con gli attori microfonati e quello senza, mentre Orsini ci confida quale è la sua routine di preparazione per salire sul palco a 90 anni e la paragona a quella di un atleta professionista.

