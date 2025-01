Diego, scopre di essere una star in Messico con un brano di Italo Disco di 40 anni fa

Lo ha scoperto 40 anni dopo grazie ai social, prima Diego Arnoldi, bergamasco doc, indossatore e modello tra gli anni ’70 e 80’, viveva la sua pensione in città ignorando che un suo brano « Walk in the night » inciso nel 1983, fosse diventato un classico della Italo Disco e che all’estero fosse considerato una star.

Diego Arnoldi La sua vita è cambiata quando, nel febbraio del 2024, suo nipote gli impose di cambiare cellulare e di dotarsi di uno smartphone con connessione internet e di iscriversi a Facebook. «Dopo pochi giorni fui contattato da un messicano che mi chiedeva se fossi io la voce del pezzo Walk in the night e alla mia risposta affermativa mi riempì di complimenti e mi disse che erano anni che mi cercavano».

Fu così che Diego scoprì che la Italo Disco e i suoi protagonisti, erano tornati di moda soprattutto all’estero, in Sud America e nel Nord Europa. E non si tratta di poche centinaia di persone, ma di decine di migliaia.

Un’inaspettata notorietà che ha portato Diego in una nuova dimensione che lui vive con divertimento e distacco ma anche con impegno. A febbraio andrà in Messico per suonare il suo brano e una casa discografica tedesca gli ha chiesto di fare un nuovo disco.

