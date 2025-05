Gabriella Benedini, alla biblioteca Mai le illustrazioni dei libri di poesie del cuore

I libri d’artista della collana «la Bianca»

Il rinnovato Atrio scamozziano della Biblioteca Mai ospita più di 50 esemplari librari per lo più inediti, contrassegnati da interventi grafici dell’artista compiute sulle pagine della famosa collana di poesie Einaudi , nata nel 1964 e nota anche come « la Bianca » , proprio per la riconoscibile copertina bianca disegnata da Bruno Munari in collaborazione con Max Huber.

I libri d’artista e i libri oggetto

In mostra altre due sezioni, quella dedicata ai libri degli orizzonti, in questo caso l’artista realizza il libro, sempre in esemplare unico, ma non partendo da un volume già esistente ma da zero. E infine anche alcuni libri oggetto, di legno che sono contenitori di nuovi mondi.