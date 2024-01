Paolini: «I boomers sono quelli che hanno paura di usare l’intuito»

Un monologo sì accompagnato da alcuni intermezzi canori di Patrizia Laquidara, ma il ritmo è diverso dal consueto , è spezzettato, sincopato, a volte volutamente poco comprensibile. Un metodo narrativo che vuole in un certo modo ricalcare quello proposto da internet e dai social. Nicola, il protagonista, viene catapultato in un metaverso in cui sono stati ricostruiti i suoi ricordi, grazie al figlio che sta programmando una nuova esperienza virtuale, e rivive come se fosse ancora 20enne il suo passato e quello dell’Italia intera.

«È vero che i giovani forse vivono un distacco dalla storia e vivono più in una realtà virtuale, ma io temo che anche chi vive cullandosi in un ricordo di un mondo che non c’è più, tenendolo vivo come se fosse ancora reale, è come se fosse in una sorta di metaverso anche lui».