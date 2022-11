A4, richiude per due settimane il casello di Ponte Oglio a Castelli Calepio

Il casello autostradale di Ponte Oglio, a Castelli Calepio, è nuovamente chiuso alla circolazione, ma stavolta si tratta di manutenzione ordinaria e non di lavori sul ponte o sul viadotto dell’uscita. A specificarlo è Autostrade per l’Italia, che in una nota ha diffuso la notizia della chiusura, che sarà fortunatamente solo per un paio di settimane .