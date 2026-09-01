Abbandonano sacchi e lettiera a Foresto sparso: immortalati e denunciati in due

Le immagini della videotrappola, collocata nei pressi di via San Giovanni dopo ripetute segnalazioni di abbandoni di rifiuti, hanno permesso alla Polizia locale di risalire all’auto utilizzata e ai presunti responsabili, un 43enne di Credaro e di un 27enne indiano di Villongo, denunciati in concorso per abbandono incontrollato di rifiuti non pericolosi. Nello specifico, di alcuni sacchi e una lettiera.

L’episodio risale al 16 luglio ed è avvenuto in località San Giovanni delle Formiche. Sul terreno erano stati scaricati diversi sacchi bianchi con una lettiera per animali. Proprio perché l’area era già stata interessata da episodi analoghi, la Polizia locale aveva predisposto una videotrappola ad alta definizione, che ha permesso di risalire agli autori dell’abbandono di rifiuti.

A occuparsi degli accertamenti sono stati gli agenti del Comando di Polizia locale di Villongo, guidato dal comandante Sebastian Gurra, che dall’inizio di luglio presta servizio anche nel Comune di Foresto Sparso per due giorni alla settimana. «La videotrappola era stata collocata proprio perché in quella zona ci erano stati segnalati più volte abbandoni di rifiuti – spiega Gurra –. Le immagini ci hanno consentito di individuare la targa del veicolo e da lì siamo risaliti al proprietario».

Nei giorni scorsi i due uomini sono stati convocati negli uffici della Locale. Secondo la ricostruzione degli agenti, sarebbe stato il 27enne a scaricare materialmente i sacchi, mentre l’altro avrebbe messo a disposizione il veicolo. Entrambi sono stati denunciati per abbandono incontrollato di rifiuti non pericolosi, in concorso. «Per estinguere il reato ed evitare il seguito penale – precisa il comandante – dovranno obbligatoriamente completare la bonifica del luogo secondo le prescrizioni. Una volta accertato l’adempimento, saranno ammessi al pagamento in sede amministrativa di 4.500 euro». Per il conducente del veicolo è scattata inoltre la segnalazione alla Prefettura, ai fini della sospensione della patente da quattro a sei mesi.