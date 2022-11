Addio a don Besenzoni: «Sono lo zingaro di Dio»

Don Franco Besenzoni, 91 anni, se n’è andato in silenzio, con discrezione, come avrebbe voluto. Originario di Sarnico, ma nato in Svizzera dove il padre e la madre erano emigrati in cerca di lavoro, si è spento improvvisamente nella prima mattinata di ieri nella sua casa di Sarnico, in via dei Mille, dove era giunto dal Canton Grigioni nella giornata di sabato per trascorrere qualche giorno con la sorella e i nipoti.