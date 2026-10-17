Aggredisce compagno a scuola, 16enne sospeso 10 giorni a Grumello

Il provvedimento disciplinare è stato adottato dal polo formativo integrato «Insieme» di Grumello del Monte (ex Ikaros) nei confronti dello studente di 16 anni che mercoledì mattina, durante l’intervallo, ha afferrato da dietro per il collo un compagno di classe, puntandogli un coltello alla gola. Il coetaneo aveva subito chiamato la madre per riferirle l’accaduto. La donna, a sua volta, aveva allertato la scuola.

Le indagini dei carabinieri

A ricostruire i fatti sono stati i carabinieri, intervenuti nell’istituto come previsto dal protocollo. Al termine degli accertamenti l’arma, un coltellino a serramanico con una lama di cinque centimetri, è stata sequestrata, mentre il sedicenne è stato denunciato con le accuse di minacce aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Contestualmente, la scuola ha preso contatti con la madre dello studente aggredito – che starebbe valutando se ritirare il figlio dalla scuola – e incontrato i genitori del 16enne.