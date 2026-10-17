Aggredisce compagno a scuola, 16enne sospeso 10 giorni a Grumello
IL PROVVEDIMENTO. È stato sospeso per dieci giorni. E al suo rientro, oltre a seguire le lezioni, nel pomeriggio rimarrà a scuola per svolgere attività socialmente utili.Lettura meno di un minuto.
Grumello del Monte
Il provvedimento disciplinare è stato adottato dal polo formativo integrato «Insieme» di Grumello del Monte (ex Ikaros) nei confronti dello studente di 16 anni che mercoledì mattina, durante l’intervallo, ha afferrato da dietro per il collo un compagno di classe, puntandogli un coltello alla gola. Il coetaneo aveva subito chiamato la madre per riferirle l’accaduto. La donna, a sua volta, aveva allertato la scuola.
Le indagini dei carabinieri
A ricostruire i fatti sono stati i carabinieri, intervenuti nell’istituto come previsto dal protocollo. Al termine degli accertamenti l’arma, un coltellino a serramanico con una lama di cinque centimetri, è stata sequestrata, mentre il sedicenne è stato denunciato con le accuse di minacce aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Contestualmente, la scuola ha preso contatti con la madre dello studente aggredito – che starebbe valutando se ritirare il figlio dalla scuola – e incontrato i genitori del 16enne.
«Il contesto familiare è sereno, questo episodio per loro è arrivato inaspettato – spiega Nicola Orto, referente di Ok School, capofila del polo – Quanto allo studente, è consapevole della sciocchezza che ha fatto». Sospeso per dieci giorni, il sedicenne rientrerà a scuola lunedì 26. Per lui è stato disposto anche un percorso di recupero che prevede attività e momenti di confronto insieme alle figure di riferimento della scuola.
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