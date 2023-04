Alpini sempre in prima linea nelle emergenze: regali utili per dire loro grazie

L’opera svolta durante la pandemia, la messa in sicurezza di fiumi e torrenti e altri grandi e piccoli interventi fatti dalla Protezione civile Ana dei 12 paesi del Basso Sebino, rappresentano un perfetto esempio del principio di sussidiarietà e di collaborazione tra cittadini e istituzioni. Per questa importante opera di volontariato e per la costante presenza, i Comuni della zona hanno deciso di donare alle 12 sezioni di Protezione civile Ana alcuni strumenti – decespugliatori e motoseghe – indispensabili per gli interventi .