Alto Sebino: «Via Paglia: riaprire tutto e senza ritardi. Litoranea al limite»

«Abbiamo chiesto alla Lucchini Rs – aggiunge Foresti – come mai ultimamente succede che i camion rimangano bloccati e mi è stato risposto che purtroppo qualche autista e diversi automobilisti non rispettano più le indicazioni dei movieri e decidono di superare la colonna di auto; c’è anche chi si attarda lungo il percorso per scattare foto al panorama e poi si ritrova imbottigliato. Ho chiesto al mio collega Pennacchio di incontrarci nel giro di pochi giorni con Anas per aggiornarci e fare il punto della situazione».

L’appuntamento servirà al primo cittadino di Lovere per ribadire ad Anas che «gli sforzi fatti finora non devono essere vanificati – spiega ancora Pennacchio –, avevamo detto che avremmo riaperto a senso unico via Paglia il 10 aprile e in un mese, senza perdere neppure un giorno di lavoro, e lavorando fino alle 2 di notte, siamo riusciti a rispettare la scadenza; da allora, siamo impegnati a completare il muro di rinforzo della strada e poi, a inizio maggio, noi avremo finito e toccherà ad Anas. Speriamo, e per questo ci siamo rivolti anche al ministro Salvini, che l’ente stradale faccia lavorare i propri tecnici e operai per due turni al giorno, come abbiamo fatto noi, perché i lavori previsti per un altro centinaio di metri e in carico ad Anas si completino entro la fine di giugno in modo che la situazione possa tornare alla normalità, a come era prima del cedimento: se così sarà, la strada rivierasca potrà tornare ad essere un motivo di richiamo turistico per tutto il lago, altrimenti dovranno continuare a transitare i camion. Spero quindi che Anas tenga conto di queste istanze e nei prossimi giorni glielo ribadiremo».