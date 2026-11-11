Anziana salvata dal rogo di Grumello del Monte: «Stiamo bene, siamo grati a chi ci ha aiutati»

«Fortunatamente stiamo tutti bene, la casa però... vedremo di andare per step». All’indomani dell’incendio che lunedì mattina ha reso inagibile la loro villetta, all’incrocio tra via Silvio Pellico e via Nicolai, la famiglia Bianchi fai i conti con i danni causati dal fuoco e soprattutto dal fumo, che ha completamente annerito entrambi i piani dell’abitazione dove Massimo vive con la moglie, la figlia e la suocera 88enne. Rimane ancora il ricordo dello spavento, della chiamata ricevuta, della corsa trafelata a casa e dei soccorsi all’opera.

L’allarme è scattato verso le 9. Ad accorgersi del fumo che saliva dal piano terra – partito, verosimilmente, dall’inverter del fotovoltaico – sono state la nuora e la nipote. Il primo pensiero è stato per l’anziana, che si trovava al piano terra. La giovane ha subito tentato di raggiungere la nonna, ma ha trovato la porta chiusa. Allora è corsa fuori, cercando aiuto nelle aziende vicine: tra questa la L. M., attiva proprio di fronte, i cui dipendenti sono intervenuti tempestivamente: sono riusciti a farsi strada sfidando gli ambienti saturi di fumo per mettere in salvo l’anziana.

Le tre donne sono state trasportate in ospedale, vista la quantità di fumo inalato. «Sono state dimesse poche ore dopo, per fortuna non ci sono state conseguenze sulla loro salute», racconta sollevato Massimo Bianchi, che sul posto è arrivato pochi minuti dopo.

La casa, così come indicato dal verbale dei vigili del fuoco, è temporaneamente inagibile. Ospite di alcuni parenti, la famiglia fortunatamente è riuscita a recuperare i vestiti e i beni di prima necessità. «Poi penseremo a bonificare: al primo piano è tutto da pulire, al piano terra i danni si sono concentrati nel locale dove si trovavano i quadri elettrici e del fotovoltaico», continua. Ma un pensiero è anche per chi, senza pensarci due volte, ha agito per aiutarli: i dipendenti della L.M e di un’altra realtà vicina.