Apre «Placàt», un soggiorno nel verde all’insegna del turismo lento

Un luogo in cui rigenerarsi, uscendo dai ritmi frenetici a cui la vita moderna ci costringe. È la proposta dell’eco-campeggio «Placàt» di Bossico che ha aperto i battenti in questo fine settimana. Dopo i mesi di avviamento nel 2021, questa è la prima vera estate in cui Davide e Elena Arrighetti, due giovani architetti del paese dell’alto Sebino, vedono concretizzarsi il loro sogno imprenditoriale e personale: mettere le bellezze naturali di Bossico a disposizione di chi vuole riscoprire il rapporto con la natura come elemento di benessere e di riposo . «Placàt – spiega Davide – è una parola del dialetto gaì, l’esperanto dei pastori, che significa “nascosto”. L’avevamo scelta per identificare un collettivo avviato con alcuni amici nel 2018 per riportare alla luce le bellezze nascoste di Bossico. In latino, è voce del verbo placare. L’abbiamo mantenuta per identificare questa attività rivolta a chi vuole stare in compagnia, condividendo spazi e servizi». I due professionisti hanno vinto un bando del Comune di Bossico per avere in concessione per 10 anni una porzione di bosco in località Gavazzano insieme al «chiosco», struttura inutilizzata per decenni.