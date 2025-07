Domenica 3 agosto a Costa Volpino verrà proposto un laboratorio creativo di costruzione di aquiloni per bambini e famiglie; il 29 agosto a Iseo verrà proiettato il film d’animazione «Si alza il vento» del giapponese Hayao Miyazaki, preceduto da un intervento di Pierfrancesco Meazzini, nipote di Giovanni Battista Caproni, ingegnere aeronautico che utilizzò un’area industriale di Iseo per mettere a punto i suoi idrovolanti; il 12 settembre a Sarnico si terrà una serata dedicata ai pionieri dell’aviazione con documentari, racconti e testimonianze dell’Associazione Arma Aeronautica; il 18 settembre a Pisogne l’incontro dal titolo «Fotografia aerea e racconti di volo» con gli spotter (appassionati dell’osservazione di aerei) Marco Morbioli, Giorgio Varisco e Alfredo Stella. A concludere la rassegna, il 4 ottobre a Lovere , un convegno aeronautico all’Accademia Tadini dove il giornalista Francesco Dionigi parlerà di Ferruccio Stoppani, figlio di Mario, anche lui pilota d’aereo, mentre il tenente colonnello Paolo De Vita, direttore del Museo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, racconterà la storia e le attività del museo.

Il concorso letterario

In questa occasione si terrà anche la premiazione ufficiale del concorso letterario «Il cielo di Mario Stoppani», realizzato in collaborazione con l’Aeronautica Militare, che ha coinvolto 48 studenti delle scuole superiori di Lovere. I ragazzi si sono cimentati nella scrittura di racconti brevi ispirati al tema del volo, unendo creatività, memoria e passione per il cielo. I testi sono stati valutati da una giuria composta da rappresentanti dell’Aeronautica e da docenti: in palio 10 corsi di avviamento al volo con la Scuola di Volo Vittoria Alata, un’opportunità concreta per avvicinarsi al mondo dell’aviazione.