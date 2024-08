Auto contro moto a Tavernola: centauro in prognosi riservata

Incidente nella prima mattinata di mercoledì 21 agosto a Tavernola. Intorno alle 7.40, in località Casella, un’auto e una moto si sono scontrate . Alla guida della vettura, una Fiat Doblò, un uomo di 93 anni che era in auto con la moglie, di 67 anni, entrambi residenti a Tavernola.

In prognosi riservata il motociclista

Lo scontro in via Moia, all’incrocio con la statale 469, contro una motocicletta Honda guidata da un 41 anni, residente a Tavernola. Dalla prima ricostruzione dei carabinieri, la macchina stava scendendo da via Moia e si stava immettendo sulla litoranea mentre la motocicletta viaggiava verso Sarnico,