Auto slitta verso il dirupo, occupanti in salvo a Parzanica

Rimasti impantanati nella neve con l’auto mentre sono diretti al monte Creò di Parzanica, a quota 1.106 metri, sono stati soccorsi dai vigili del fuoco di Lovere. È accaduto domenica mattina 8 dicembre, intorno alle 10,30, al conducente di una Jeep Compass e al passeggero al suo fianco. I due stavano per imboccare la strada verso il monte quando la vettura, nonostante avesse le gomme antineve, ha iniziato a scivolare per la presenza del manto nevoso in parte anche ghiacciato , con il rischio che potesse precipitare nel bosco e nel dirupo sottostante.

L’intervento dei vigili del fuoco

Immediata, a quel punto, la richiesta di aiuto al 112: dalla centrale operativa del servizio di soccorso il personale ha a sua volta allertato i vigili del fuoco di Lovere. Con una campagnola e un camion autopompa, i vigili del fuoco si sono recati sul posto, mettendo in sicurezza l’auto che, con l’aiuto dei soccorritori, è stata riportata a valle . Nonostante le cime dei monti di Parzanica fossero innevate, il conducente dell’auto, sapendo di avere le gomme invernali, non si è preoccupato più di tanto nell’affrontare la salita che dal paese di Parzanica porta sul monte Creò e al Colderù.

Il silenzio ovattato in cui era avvolto il borgo montano in questa fredda domenica di dicembre è stato così rotto dalle sirene dei vigili del fuoco del distaccamento loverese, che hanno così raggiunto i malcapitati con la campagnola di servizio. Il camion, invece, ha stazionato in paese, in attesa della conclusione dell’intervento, durato circa un’ora.