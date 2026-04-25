Barca affonda all’alba nel lago tra Predore e Clusane, scattano i soccorsi

Alle prime luci dell’alba di sabato 25 aprile le prime segnalazioni, per l’avvistamento di una pilotina entrobordo in affondamento nel lago, nel tratto compreso tra Predore e Clusane. Immediata la richiesta dei soccorsi, con i timori della presenza di persone a bordo.

Da Malpensa è intervenuto il Dipartimento dei vigili del fuoco in elisoccorso con sommozzatori. Fortunatamente non c’erano persone a bordo. La barca è stata recuperata attorno alle 11.30. Sul posto i Vigili del fuoco di Lovere e i Carabinieri di Tavernola. Da ricostruire la dinamica dell’accaduto.