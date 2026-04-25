Barca affonda all’alba nel lago tra Predore e Clusane, scattano i soccorsi
I SOCCORSI SUL LAGO. Intervento con elisoccorso e sommozzatori da Malpensa per il timore di persone a bordo: nessun ferito. L’imbarcazione recuperata in mattinata di sabato 25 aprile, indagini in corso sulla dinamica.
Alle prime luci dell’alba di sabato 25 aprile le prime segnalazioni, per l’avvistamento di una pilotina entrobordo in affondamento nel lago, nel tratto compreso tra Predore e Clusane. Immediata la richiesta dei soccorsi, con i timori della presenza di persone a bordo.
Da Malpensa è intervenuto il Dipartimento dei vigili del fuoco in elisoccorso con sommozzatori. Fortunatamente non c’erano persone a bordo. La barca è stata recuperata attorno alle 11.30. Sul posto i Vigili del fuoco di Lovere e i Carabinieri di Tavernola. Da ricostruire la dinamica dell’accaduto.
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