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Cronaca / Val Calepio e Sebino Sabato 25 Aprile 2026

Barca affonda all’alba nel lago tra Predore e Clusane, scattano i soccorsi

I SOCCORSI SUL LAGO. Intervento con elisoccorso e sommozzatori da Malpensa per il timore di persone a bordo: nessun ferito. L’imbarcazione recuperata in mattinata di sabato 25 aprile, indagini in corso sulla dinamica.

Luca Cuni
Luca Cuni Collaboratore
Barca affonda all’alba nel lago tra Predore e Clusane, scattano i soccorsi
L’avvistamento e il recupero di una pilotina entrobordo tra Predore e Clusane
(Foto di Cuni)

Alle prime luci dell’alba di sabato 25 aprile le prime segnalazioni, per l’avvistamento di una pilotina entrobordo in affondamento nel lago, nel tratto compreso tra Predore e Clusane. Immediata la richiesta dei soccorsi, con i timori della presenza di persone a bordo.

Barca affonda all’alba nel lago tra Predore e Clusane, scattano i soccorsi
Barca affonda all’alba nel lago tra Predore e Clusane, scattano i soccorsi
Barca affonda all’alba nel lago tra Predore e Clusane, scattano i soccorsi
Barca affonda all’alba nel lago tra Predore e Clusane, scattano i soccorsi

Da Malpensa è intervenuto il Dipartimento dei vigili del fuoco in elisoccorso con sommozzatori. Fortunatamente non c’erano persone a bordo. La barca è stata recuperata attorno alle 11.30. Sul posto i Vigili del fuoco di Lovere e i Carabinieri di Tavernola. Da ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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