Bastoni, lame e mazze da baseball: scoppia il finimondo, nessun ferito a Chiuduno - Foto

Cinque anni fa una rissa con sparatoria aveva terrorizzato la gente nel centro di Trescore. Giovedì 22 settembre una scena per certi versi simile si è vista poco distante, a Chiuduno, in piena mattina. Alcuni componenti di una famiglia di etnia sinti, residenti tra Gorlago e Trescore, si sono affrontati armati di bastoni, coltelli, mazze da baseball (qualcuno dice di aver visto anche una pistola) davanti a un distributore di benzina in via Kennedy , a pochi metri dal luogo dove nel 2013 venne uccisa Eleonora Cantamessa, ginecologa di Trescore investita mentre stava soccorrendo un ferito in una rissa tra indiani.