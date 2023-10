«Berto» e «Ghitì», sposi dal 1953 festeggiano le nozze di titanio

Per la verità, hanno anticipato i tempi e sabato sono saliti a San Giovanni, sul monte Cala, per un pranzo insieme ai familiari. Il santuario è per la famiglia Manera una specie di seconda casa: il figlio Giuseppe è l’attuale presidente dell’associazione che gestisce il santuario e il vicino ristoro, Berto è stato per anni un infaticabile volontario per la cura di questo luogo: «Non che adesso stia fermo più di tanto – scherza il figlio Giuseppe– perché è infaticabile: cura ogni giorno il suo orto e i suoi animali».