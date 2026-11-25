Guardare con occhi nuovi ciò che si conosce da sempre e scoprire che il Natale è già nelle forme del paesaggio: le onde del lago diventano ghirlande, il profilo della Trentapassi si trasforma in un albero di Natale, le barche scivolano come slitte cariche di doni. Per la prossima edizione del «Borgo della Luce» che inizierà sabato a Lovere, l’amministrazione comunale ha scelto di puntare sull’identità del territorio: così, il luccio, il persico e l’alborella diventano decorazioni, mentre gli ulivi si vestono di luce.

La proposta racconterà il territorio e le prossime festività intrecciando l’identità locale con l’immaginario natalizio: per questo, è stata intitolata «Lago Di-segni» ed è firmata dall’agenzia creativa Dugongo in collaborazione con l’associazione Keyframe di Bergamo che hanno puntato sulla reinterpretazione grafica degli elementi più caratteristici della sponda loverese del lago d’Iseo.

«Lago Di-segni – si legge in una nota diffusa dal comune - è anche un invito a riscoprire il territorio attraverso la meraviglia. Un modo per valorizzare ciò che appartiene alla memoria collettiva, reinterpretandolo con uno sguardo nuovo e dimostrando come anche i luoghi più familiari possano continuare a sorprenderci».

«Con questa edizione di “Lovere il Borgo della Luce” – sottolinea la sindaca Claudia Taccolini – celebriamo l’anima più autentica del nostro territorio; i simboli che ogni giorno viviamo e osserviamo, si trasformano in un racconto luminoso, emozionante e avvolgente». Il Borgo della Luce, aggiunge Marco Bonomelli, assessore alla cultura, «si conferma non solo un appuntamento irrinunciabile per i visitatori, ma un’occasione per guardare alla bellezza della nostra comunità con un nuovo sguardo».