Bossico, ferito a un occhio da un petardo. A Capodanno anziano si ustiona con la pistola

Quattro persone sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave, dai botti durante la notte di Capodanno nella Bergamasca. L’episodio più serio è accaduto a Bossico, pochi minuti dopo la mezzanotte, in piazza San Pietro, dove negli ultimi anni numerose persone sono solite ritrovarsi per salutare il nuovo anno a suon di esplosioni di petardi, razzi e altri artifici pirici.