Cane precipita per 80 metri in un dirupo, portato in salvo dai vigili del fuoco - Foto

La squadra Saf (Speleo-alpino-fluviale) del comando dei vigili del fuoco di Bergamo è intervenuta per il recuperato di un cane in torno alle 8,30 di venerdì 10 marzo in via Chiodi. Il cane, di nome Axel, era finito in un dirupo di circa 80 metri la sera prima, giovedì, intorno alle 19. I Saf venerdì mattina sono riusciti a individuarlo e raggiungerlo, lo hanno imbragato e con l’ausilio dell’elicottero dei vigili del fuoco e lo hanno portato in salvo.