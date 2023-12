«Cara Eleo, la tua forza e la dignità siano per noi una lezione di vita»

Erano in tanti, lunedì mattina - 11 dicembre - nella chiesa di San Giorgio, a salutare per l’ultima volta Eleonora Bellini, la giovane morta venerdì dopo aver combattuto per più di due anni contro un tumore. Ai genitori Giovanni Bellini e Bruna Pedretti rimarrà la profonda testimonianza di affetto mostrata da centinaia di persone.

Il parroco di Lovere monsignor Alessandro Camadini, nella sua omelia, commentando il Vangelo della morte e della resurrezione di Gesù, ha ricordato: «Nel cuore di tutti si impongono con forza diversi sentimenti: tristezza tremenda, vuoto assoluto, per l’improvviso e crudele lutto, ma anche sentimenti di gratitudine per il dono dell’esistenza di Eleonora». Ma si accendono anche diverse domane: «Si impone anche il perché di una morte così giovane, a soli 28 anni. Sappiamo la risposta medica ma vogliamo andare più in profondità: “Perché?” non vogliamo cedere a un non sensato fatalismo, nemmeno vogliamo cedere alla tentazione di attribuire rabbiosamente a Dio una responsabilità così grande, poiché sappiamo dalle Scritture che Dio è intervenuto per liberare l’uomo dal male in tutte le sue componenti. Il Signore è entrato nella vicenda umana e vi è entrato fino all’esperienza della croce e della morte. Ha condiviso in tutto la nostra esistenza terrena, fino alla sofferenza, alla passione e alla morte in croce. Nessun istante della vita umana è stato risparmiato al Signore perché lui ha voluto donarci la sua vicinanza anche nei momenti non lieti, anche nei momenti bui e freddi, anche quelli dell’umana disperazione. Lui il Signore si è mostrato e si mostra vicino, prossimo».

«Continueremo a sentirla vicina»

All’ambone è poi salita la maestra Franca Bertoletti, insegnante alle elementari della scuola Capitanio di Lovere, frequentata da Eleonora: durante le preghiere dei fedeli ha detto: «Noi che l’abbiamo conosciuta bambina ricorderemo di lei il suo animo buono, i modi garbati, la dolcezza e continueremo a sentirla vicina con il cuore. Fa’ o Signore che la fortezza e la dignità con cui ha affrontato il mistero del dolore siano per tutti noi una lezione di vita».